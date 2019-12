Radu Mazare incearca pe toate caile sa scape de pușcarie - Un nou termen la Curtea de Apel București

Radu Mazăre încearcă pe toate căile să obțină eliberarea. Încarcerat la Penitenciarul Rahova de jumătate de an, fostul edil al Constanței are un nou termen la Curtea de Apel București, relatează Realitatea Plus.

Radu Mazăre,fostul primar al Constanţei cere la Curtea de Apel Bucureşti redeschiderea dosarului în care a fost judecat şi condamnat în lipsă în legătură cu retrocedări de terenuri în Constanţa.

Radu Mazăre a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în februarie, la 9 ani închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. În acelaşi dosar, Cristian Borcea, fost finanţator al clubului Dinamo, a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare.

Cea mai mare MINCIUNĂ produsă de Ludovic Orban și propagată de Klaus Iohannis - OPINIE

În acest dosar, iniţial, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit o pedeapsă de patru ani cu executare pe numele lui Mazăre pentru abuz în serviciu.

La momentul condamnări definitive Mazăre se afla în Madagascar dar ulterior a fost extrădat în regim de urgenţă.

Pe 28 octombrie 2008, Radu Mazăre a fost trimis în judecată de procurorii DNA, alături de alte 36 de persoane, în legătură cu restituirea şi atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

Obiectul acţiunii introduse de Mazăre la CAB este “redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art.466 NCPP)”.

Articolul în baza căruia Mazăre cere redeschiderea acestui proces soluţionat definitiv de instanţa supremă prevede că o persoană care a fost judecată şi condamnată în lipsă poate cere la instanţă redeschiderea cazului.