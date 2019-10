Radu Mazare, plimbat intre instante! Ieri la Constanta, azi la Bucuresti

Ieri, la Curtea de Apel Constanţa a avut loc primul termen în dosarul în care, fostul primar al municipiului Constanţa, a fost condamnat în primă instanţă la şase ani şi şase luni de închisoare cu executare. Cauza a fost amânată pentru 10 decembrie, în vederea efectuării unei adrese către Ministerul Justiţiei pentru a comunica dacă este necesar avizul autorităților judiciare din Madagascar pentru casă fie judecat în prezenta cauză.În concret, este vorba despre formularea unei cereri speciale în acord cu Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Aşa cum se ştie, Radu Mazăre a fost extrădat din Magadascar, aproape de jumătatea lunii mai 2019, pentru executarea unei pedepse de 9 ani de închisoare primite în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În acest context (al extrădării pentru executarea celor 9 ani de închisoare), fostul primar al municipiului Constanţa - în acord cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală - nu poate fi urmărit, judecat ori deţinut în vederea executării unei pedepse, nici supus oricărei alte restricţii a libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat extrădare.Ieri, în jurul orei 12.00,a fost scos din interiorul Palatului de Justiție din Constanța și dus într-o dubă a Administrației Naționale a Penitenciarelor.Azi,este așteptat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, unde va avea loc un nou termen în dosarul în care contestă pedeapsa primită în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, respectiv nouă ani de închisoare! Cauza va fi soluționată de un complet de cinci judecători format dinşi, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.În Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, Înalta Curte a dispus următoarele:Radu Ştefan Mazăre: nouă ani de închisoareNicuşor Daniel Constantinescu: cinci ani de închisoareConstantin Racu: şase ani şi zece luni de închisoareDaniela Ramona Dospinescu: şapte ani şi şase luni de închisoareIon Marica: cinci ani de închisoareCristian Talpău: patru ani de închisoareNora Alina Chircă: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru aniDan Miron: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci aniBogdan Ghiţulescu: patru ani de închisoare.Răsvan Mircea Tudorache: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Paraschiva Barbu: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Niculae Nejloveanu: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru aniMihai Sergiu Ceacîreanu: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte aniBogdan Gabriel Sandu: patru ani de închisoare.Daniel Ene: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.Georgică Giurgiucanu: cinci ani şi şase luni de închisoare.Foarte important, Înalta Curte a trimis spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti cu privire la infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969), reţinută în sarcina inculpatului Giurgiucanu Georgică.Emil Dragoş Săvulescu: cinci ani şi şase luni de închisoare. Acesta ar fi plecat în Monte Carlo.Aurel Jean Andrei: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionatăCristina Budei: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru aniViorel Pană: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru aniMihai Camboianu: cinci ani de închisoare.Valentin Gheorghe Ionescu: cinci ani de închisoareCristian Borcea: cinci ani de închisoareRuxandra Luminiţa Darie: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru aniMarius Puşcaşi: trei ani de închisoarePuşcaşi Carmen: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Înalta Curte a încetat procesul penal faţă de inculpatul Andrei Sozanski pentru infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale (pct. F - Rechizitoriu).Graţiela Rusu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Sanda Gabriela Radu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Claudia Cealera: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Luminiţa Călătoru: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Silvia Stanciu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Dima Alin Horaţiu: şase ani de închisoare.