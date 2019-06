Radu Mazare, regim inchis la Rahova pana in 2021

O comisie a Penitenciarului Rahova a decis, după încheierea perioadei de carantină pentru Radu Mazăre, ca fostul primar al Constanţei să rămână în această unitate de detenţie, în regim închis, până în anul 2021. Fratele lui Radu Mazăre, Mihai, a precizat pentru MEDIAFAX că fostul edil stă în celulă cu alte trei persoane, doi cetăţeni The post Radu Mazăre, regim închis la Rahova până în 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.