Radu Mazare, retinut in Madagascar. Fostul primar al Constantei are de executat noua ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor

Nouă ani de închisoare, în Dosarul Retrocedărilor

Dosarul Polaris, o nouă condamnare pentru Mazăre

Fostul primar al municipiului Constanţa,, a fost reţinut în cursul zilei de ieri de către autorităţile din Madagascar, pentru şase zile, conform Poliţiei Române. Arestarea vine la doar câteva luni după ce fostul primar a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare în Dosarul Retrocedărilor.Fostul edil-şef a fost condamnat definitiv în februarie în dosarul retrocedărilor de terenuri de pe faleza din Constanţa la nouă ani de închisoare. Radu Mazăre se află în Madagascar de la finele anului 2017.Potrivit unor surse judiciare, Radu Mazăre va avea parte de o procedură asemănătoare cu cea privind reţinerea fostului ministru al Turismului,. Ulterior, se va lucra la procedura de extrădare în România.Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Poliţiei Române este abilitat să comunice următoarele:autorităţile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, faptul că un cetăţean român, urmărit internaţional pentru punerea în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de nouă ani, a fost arestat, la data de 8 mai a.c., pentru o perioadă de şase zile.Poliţia Română a fost în permanentă legătură cu autorităţile din Madagascar, colaborând cu acestea în vederea depistării şi arestării persoanei urmărite internaţional. Persoana arestată de autorităţile din Madagascar a fost condamnată de Curtea de Apel Bucureşti, în anul 2017, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu în formă continuată şi constituire de grup infracţional organizat.În 2005, procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au deschis dosarul penal cu numărul 29/P/2005, în care primarul Constanţei de la vremea respectivă,, era cercetat pentru modul în care fuseseră restituite terenurile deţinute de foştii boieri ai oraşului şi preluate în timpul regimului comunist. După trei ani de anchetă, în luna octombrie 2008, DNA a trimis dosarul spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti. Potrivit rechizitoriului, prejudiciul a fost estimat la 114 milioane de euro. Acuzaţi:, pe atunci primar al Constanţei,, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, şi alţi angajaţi ai Primăriei Constanţa, oameni de afaceri, societăţi, evaluatori şi notari publici. În total, 37 de inculpaţi.În acest dosar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dictat aproape 120 de ani de închisoare:: nouă ani de închisoare: cinci ani de închisoare.: şase ani şi zece luni de închisoare.: şapte ani şi şase luni de închisoare.: cinci ani de închisoare.: patru ani de închisoare.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.: patru ani de închisoare.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.: patru ani de închisoare.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.: cinci ani şi şase luni de închisoare. Foarte important, Înalta Curte a trimis spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti cu privire la infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969), reţinută în sarcina inculpatului Giurgiucanu Georgică.: cinci ani şi şase luni de închisoare.: doi ani se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: cinci ani de închisoare.: cinci ani de închisoare.: cinci ani de închisoare.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: trei ani de închisoare.: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Înalta Curte a încetat procesul penal faţă de inculpatulpentru infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale (pct. F - Rechizitoriu).: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.: şase ani de închisoare.Radu Mazăre, fostul primar al Constanţei, a fost condamnat vineri, 3 mai 2019, la nouă ani şi zece luni de închisoare de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia nu este definitivă.a primit o condamnare de şapte ani şi zece luni de închisoare.va executa cinci ani şi şase luni de închisoarea fost achitat de instanţă.ÎCCJ condamnă pe inculpata SC Polaris Holding SRL la amenda penală de 1.000.000 de lei, iar doi ani nu mai are dreptul să participe la achiziţii publice. Decizia nu este definitivă.„În baza art.25 şi 397 C.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Municipiul Constanţa şi obligă în solidar pe inculpaţii Mazăre Radu Ştefan, Martin Eduard Stelian, S.C. Polaris Holding S.R.L., Tolea Tudoriţa, Harpalete Doru Aurelian, Oprea Sorina Laura, Pavel Alina şi Mutalâp Ghiulnihal la 155.627.317, 82 lei despăgubiri civile către partea civilă U.A.T. Municipiul Constanţa. În baza art.289 alin.3 C.pen. confiscă de la inculpaţii Mazăre Radu Ştefan şi Strutinsky Sorin Gabriel câte 20.410.256,8 lei. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Mazăre Radu Ştefan, Strutinsky Sorin Gabriel, Martin Eduard Stelian, S.C.Polaris Holding S.R.L., Tolea Tudoriţa, Harpalete Doru Aurelian, Oprea Sorina Laura, Pavel Alina şi Mutalâp Ghiulnihal instituit prin ordonanţele nr.964/P/2015 din 7.04.2015 şi 3.12.2015.Ridică sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Stan Gabriel Marius instituit prin ordonanţele nr.964/P/2015 din 7.04.2015 şi 3.12.2015. În baza art.162 alin.5 C.pr.pen. dispune restituirea în original, cu păstrarea de copii, a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înregistrare în scop de TVA aparţinând S.C.Property Development Two S.R.L. În baza art.274 alin.1 şi 2 C.pr.pen. obligă pe inculpaţii Mazăre Radu Ştefan, Strutinsky Sorin Gabriel, Martin Eduard Stelian şi S.C.Polaris Holding S.R.L. la câte 34.850 lei cheltuieli judiciare către stat, din care câte 14.850 lei reprezentând diferenţă onorariu expertiză contabilă efectuată în faza de judecată se vor avansa din fondul special al I.C.C.J.În baza art.274 alin.1 şi 2 C.pr.pen. obligă pe inculpaţii Tolea Tudoriţa, Harpalete Doru Aurelian, Oprea Sorina Laura, Pavel Alina şi Mutalâp Ghiulnihal la câte 20.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea cauzei în privinţa inculpatului Stan Gabriel Marius, rămân în sarcina statului. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Mazăre Radu Ştefan, Strutinsky Sorin Gabriel, Martin Eduard Stelian, S.C.Polaris Holding S.R.L., Tolea Tudoriţa, Harpalete Doru Aurelian, Oprea Sorina Laura, Pavel Alina, Mutalâp Ghiulnihal şi Stan Gabriel Marius, în sumă de câte 600 lei, se vor plăti din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, azi 3.05.2019“, se arată în minuta instanţei, cu privire la despăgubiri.Tot în prezenta cauză au fost deferiţi justiţiei şi omul de afaceri Sorin Strutinsky, şi fostul viceprimar al Constanţei Gabi Stan. De asemenea, tot în prezenta cauză, au fost trimise în judecată şi alte persoane, printre care se află şi cinci salariaţi ai Primăriei Constanţa.Completul de la Înalta Curte a fost format din judecătoriişi