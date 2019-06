Radu Mazare se casatoreste in penitenciarul Rahova. Iata cine se va ocupa de organizarea nuntii

Radu Mazare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a fost astazi in vizita la Penitenciarul Rahova. Dupa terminarea orei de vizita, acesta a facut cateva declaratii, anuntand ca Radu Mazare se va casatori in penitenciarul Rahova. Mihai Mazare, dupa vizita de la Penitenciarul Rahova: Fratele meu a fost adus aici fara nicio hartie - UPDATE Mihai Mazare a precizat ca fratele sau a cerut-o in casatorie pe iubita sa, Roxana prin telefon. De asemenea, fratele fostului edil a spus ca el se va ocupa de organizarea evenimentului. ''A fost un moment sensibil, cel putin pe mine m-a emotionat, dar, mai ales pe el. Cred ca din dorinta de ai aduce o multumire pentru ce a fost Roxana, o femeie puternica. Aceasta a fost ...