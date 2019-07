Radu Mazare si-a umilit sotia, dupa nunta? Ce s-a intamplat

Premierul Viorica Dancila a declarat ca ia in calcul o candidatura la prezidentiale, daca partidul i-o va cere. "Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, presedinte al Partidului Social Democrat il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul astfel incat sa castige alegerile prezidentiale. Dar nu vreau sa creada ca sunt un om las.