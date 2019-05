Radu Mazare va fi adus astazi la Inalta Curte pentru confirmarea mandatului de arestare

Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, va fi adus astazi, la ora 14.30, in fata magistratilor Inaltei Curti, pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva emis in dosarul Polaris, caz in care a fost condamnat, in faza de fond, la 9 ani si 10 luni de inchisoare.