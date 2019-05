Radu Mazare va fi adus la Instanta Suprema

radu mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Radu Mazare a petrecut prima noapte in spatele gratiilor, pe pamamt romanesc, dupa ce a fost extradat din Madagascar. A ajuns la Penitenciarul Rahova si va ramane acolo pentru urmatoarele trei saptamani, in perioada de caratina. Radu Mazare, prima noapte petrecuta in Penitenciarul Rahova In aceasta dimineata, Radu Mazare va ajunge in fata magistratilor de la Instanta Suprema, care trebuie sa ii confirme mandatul de arestare. Mazare a fost adus cu escorta din Madagascar, cu o escala pe aeroportul din Paris, acolo unde fostul edil al Constantei a incercat sa ceara, fara succes, ajutor de la autoritatile franceze. Pe tot drumul, Mazare a fost insotit de la distanta de fiul sau Raducu. Insa nu a putut sa int ...