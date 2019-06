Radu Mazare va munci in penitenciar

Mama fostului edil, care l-a vizitat la penitenciarul Rahova, a declarat că Radu Mazăre ar putea lucra, începând de săptămâna viitoare, la una din secțiile de reparaţii auto și tâmplărie. Gabriela Victoria Mazăre a mai povestit că Radu Mazăre citeşte toată ziua și nu prea se uită la televizor deoarece colegii săi de celulă, de The post Radu Mazăre va munci în penitenciar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.