Radu Moraru: 'Dinca este colaborator vechi al serviciului ‘Doi si un sfert’. El face parte din aceasta retea si este dovedit'

Jurnalistul Radu Moraru a declarat, joi, in cadrul emisiunii ’Se intampla acum’ de pe B1 TV, ca are Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care le-a rapit pe Alexandra si Luiza la Caracal, este ‘informator vechi al ‘Doi si un sfert’, serviciul secret al Ministerului de Interne.

"Eu am vorbit din prima zi despre o retea. Asa functioneaza aceste retele care rapesc copii: intai ii cerceteaza pe facebook, dupa care fileaza fetele sau baietii, dupa care sunt rapiti pur si simplu si apoi torturati, drogati, imfometati, batuti.

Toti avocatii din Romania stiu ca nu ai voie ca politisti trimis de Bucuresti sa stai de vorba in particular cu un om care este retinut si deja are avocat din oficiu. Trebuie sa fie avocatul prezent.

Dinca va putea sa scape din puscarie spunand, maine – poimaine, ca el a recunoscut faptele ca l-a amenintat acest politist.

De unde stia politia Capitalei ca Dinca face parte dintr-o grupare infractionala periculoasa? Pentru ca Daniel Barbu este adjunctul sefului omoruri pe grupari infractioneale periculoase. Deci, de unde stia politia Capitaleid e a doua zi ca un violator face parte. Daca stia, nu au respectat legea si acest ofiter se face vinovat chiar de eliberarea viitoare potentiala a lui Dinca.

Acest ofiter si acesta organizatie din MAI, Politia Capitalei este conectata direct la ‘Doi si un sfert’, serviciul secret al MAI.

Dinca face parte din aceasta retea si el este dovedit, este documentat.

Dinca este colaborator vechi al serviciului ‘Doi si un sfert’.

Dinca si tot ce inseamna aceste retele sunt coordonate de aceste servicii, care fac bani multu si care planteaza pentru santaj aceste minore si acesti minori in diverse paturi ale acestor bolnavi”, a spus Radu Moraru.

