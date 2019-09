Radu Moraru: ''Dinca este colaborator vechi al serviciului ''Doi si un sfert''. El face parte din aceasta retea si este dovedit''

DINCA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Radu Moraru a declarat in cadrul unei emisiuni ca Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care le-a rapit pe Alexandra si Luiza la Caracal, este ‘informator vechi al ‘Doi si un sfert’, serviciul secret al Ministerului de Interne. Cand a mintit MONSTRUL de la Caracal? Ce nu se potriveste in ancheta "Eu am vorbit din prima zi despre o retea. Asa functioneaza aceste retele care rapesc copii: intai ii cerceteaza pe facebook, dupa care fileaza fetele sau baietii, dupa care sunt rapiti pur si simplu si apoi torturati, drogati, imfometati, batuti. De unde stia politia Capitalei ca Dinca face parte dintr-o grupare infractionala periculoasa? Pentru ca Daniel Barbu este adjunct ...