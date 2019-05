Radu Tudor, atac neașteptat la adresa UDMR: Cum se spune la vrajeala in maghiara?

Jurnalistul Radu Tudor susține că mișcarea prin care UDMR a rupt protocolul cu PSD-ALDE este o ”vrăjeală” pentru electoratul de etnie maghiară. El consideră că liderii UDMR le dau ”țeapă” alegătorilor și după alegeri se împacă cu PSD.

Citește și: ALERTĂ - UDMR a SUSPENDAT protocolul cu PSD-ALDE: majoritatea parlamentară este aruncată în aer

”Specialistii in abureli politice de la varful UDMR, speriati de sondajele ce arata cam nasol pentru ei cu 3 zile inainte de alagerile europarlamanetare, s-au gandit la o noua smecherie. Sa simuleze, in fata electoratului UDMR, un soi de rupere de PSD. E stiut faptul ca acest electorat nu e fan de socialisti romani. Ca sa le mai treaca un pic supararea etnicilor maghiari si sa voteze UDMR, ce-au zis ei? Hai ne ce prefacem ca ne rupem de PSD, ramanem la toate butoanele-banii-privilegiile de la ei, ne voteaza ai nostri, apoi teapa : dupa alegeri ne impacam. Cum se zice “vrajeala UDMR” in limba maghiara?”, scrie Radu Tudor, pe blog.