Radu Tudor, atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis: 'Cum ar fi reacționat daca un ministru PSD era in locul lui Bode?'

Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, lansează un atac virulent la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care îl critică pentru reacția pe care a avut-o în scandalul generat de accidentul în care a fost implicat ministrul Transporturilor Lucian Bode. În acest sens, jurnalistul propune și un scurt exercițiu de imaginație: „Cum ar fi reacționat Klaus Iohannis dacă un ministru PSD era în locul lui Bode?”

„Situatia creata de ministrul Transporturilor Lucian Bode prin accidentul de masina in care a fost implicat a starnit un val de proteste, ironii si glume cu iz politic in spatiul public, in special in emisiuni televizate si pe retelele de socializare.

Contributor clar la scaderea PNL in sondaje, Bode s-a facut de ras, fiind ajutat in acest sens si de presupusa scuza oferita printr-un intermediar care mai mult a stimulat polemica : Raluca Turcan a declarat ca ministrul dormea pe bancheta din spate cand masina de serviciu gonea cu sirena si girofar pe Valea Oltului.

Surprinzatoare este si reactia presedintelui Klaus Iohannis. Extrem de exigent cu orice greseala din partea PSD, presedintele a girat gafa uriasa a unui ministru PNL. Si nu e singurul caz de partizanat exagerat, ce afecteaza credibilitatea presedintelui si pune PNL intr-o lumina proasta in raport cu adevarul, in plina campanie electorala.

Sa ne imaginam cu totii care ar fi fost reactia presedintelui Iohannis daca un ministru PSD era implicat intr-un accident cu masina de serviciu, dupa ce a cerut soferului SPP sa se grabeasca pentru ca trebuie sa ajunga la Palatul Victoria.

Avem asadar :

un accident provocat de greseala unui sofer presat de un ministru

o scuza penibila oferita printr-un intermediar vicepremier

o tacere complice a ministrului

o ancheta penala a Parchetului General.

Practic, toate motivele la presedintele Iohannis sa fi reactionat ferm, asa cum a facut-o de multe ori, justificat, in cazul adversarilor sai politici. Tacerea complice si mentinerea ministrului arata insa ca murdaria ta politica e tolerata sub covorul prezidential, in schimb cea a PSD este aratata cu degetul, scuturata si sanctionata fara ezitare.

Dubla masura, partizanat politic si deservicii facute PNL de catre conducatorii sai”, scrie Radu Tudor pe blogul personal.