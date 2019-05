Radu Tudor contureaza un scenariu SUMBRU: Vom vota in orb! Dumnezeu cu mila!

Jurnalistul Radu Tudor trage un semnal de alarmă și arată că în campania electorală pentru alegerile europarlamentare partidele politice evită să informeze cetățenii despre temele reale din Uniunea Europeană. De asemenea, el arată că nici despre referendumul convocat de Klaus Iohannis nu se vorbește deloc.

”E luni, 6 mai. Pe 26 mai votam la europarlamentare. In aceeasi zi este organizat si un referendum.

Din pacate, asa cum am prevazut in multe emisiuni, nici una din temele principale pentru tema europarlamentarelor nu este prezenta in abordarile publice ale candidatilor. Ati auzit discutandu-se despre migratie? Despre terorism? Despre Schengen? Sau Brexit? Dar despre securitatea energetica europeana? Acestea sunt doar cateva din marile subiecte pentru care cei peste 30 de europarlamentari romani vor merge la Bruxelles si Strasbourg sa dezbata si sa voteze.

Desi sunt cele mai importante alegeri europarlamentare din 1979 pana in prezent prin prisma efectului votului, a configuratiei politice viitoare si a marilor provocari aparute in ultimii ani pe continentul european, la noi dezbaterea se poarta prin mitinguri lesinate sau dezbateri tv in care domina temele de rafuiala interna.

Tema obsesiva a campaniei pentru europarlamentare o reprezinta Liviu. Da, Liviu. Adversarii vorbesc obsesiv despre el in toate mitingurile si aparitiile publice, partizanii il invoca drept un motiv al bunei productii agricole sau a cresterii punctului de pensie. Toate acestea fiind absolut irelevante pentru viitoarele jocuri de putere din interiorul Parlamentului European si ale Comisiei Europene.

Paradoxal, doar Liviu si aliatii sai par sa se incadreze oarecum in subiectele de campanie : prin retorica ultra-populista impotriva “strainilor, companiilor, ce-i de-afara, Bruxelles” stimuleaza planurile de contingenta pentru izolarea fortelor anti-europene in viitorul Parlament European. Prin coalizarea fortelor politice (chiar adverse) care impartasesc un obiectiv comun : eficientizarea suplimentara si intarirea UE, nu slabirea ei din interior. Obiectiv stabilit oficial, acum 6 ani, undeva la Rasarit.

In consecinta, pe 26 mai votam in deplina necunostinta de cauza. Temele reale pentru Parlamentul European lipsesc. N-ar fi insa prima oara cand facem acest exercitiu “in orb”.

Cat despre referendum : Dumnezeu cu mila !”, scrie Radu Tudor.