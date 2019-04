Radu Tudor, dezvaluiri despre finanțarea unor mișcari in prag de alegeri: 'Rusia finanteaza si dirijeaza partidele populiste anti-UE'

Dezvăluiri care pun pe jar scena politică din România. Intervențiile marilor partide din Europa împotriva României ar putea fi finanțate de Rusia.

"Un serial cu greutate in Le Monde. Despre cum a finantat, infiltrat si dirijat Rusia partidele populiste & anti-europene din UE. Si cum a folosit aceasta retorica bolnava pentru a crea curente politice periculoase, care sucesc mintile oamenilor creduli si cu lecturi limitate.

Citește și: Sorin Ovidiu Vîntu, atac EXPLOZIV la adresa Laurei Codruța Kovesi: 'Această individă a executat, fără crâcnire, toate comenzile pe care le-a primit'

Exista si in Romania astfel de retele. Ele s-au dezvoltat pe filiera Orban-Salvini si vizeaza crearea unei grupari politice in Parlamentul European si eventual in Comisia Europeana", scrie Radu Tudor pe blogul său.