Radu Tudor, ieșire spumoasa dupa ce Dragnea s-a razgandit in privința Ambasadei din Israel: 'Cum e aia cu dezbraca-te / imbraca-te?'

Realizatorul Antena 3 Radu Tudor are o primă reacție la vestea că Liviu Dragnea s-a răzgândit în privința mutării Ambasadei României din Israel.

„Cum e aia cu dezbracă-te / îmbracă-te?”, este reacția lui Radu Tudor pe Facebook, care „taxează” .

Liviu Dragnea s-a întâlnit luni la cabinetul său de la Camera Deputaţilor cu ambasadorul Palestinei, Fouad Kokaly, după ce, potrivit unor surse diplomatice, a tot refuzat o asemenea întrevedere de când a anunţat că decizia Guvernului PSD este de a muta ambasada României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Contrar declaraţiilor sale oficiale, precum şi celor ale premierului Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea i-a dat asigurări ambasadorului Palestinei că ambasada României nu va fi mutată şi că nu doreşte să strice relaţiile istorice dintre România şi lumea arabă. Surse diplomatice au explicat, pentru Digi24.ro, că Liviu Dragnea este interesat de susţinerea Ligii arabe pentru ca România să obţină un mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU.

În urma întâlnirii, Ambasada Palestinei a remis un comunicat pentru Digi24.ro, în care se arată că ambasada României de la Tel Aviv nu va mai fi mutată.

Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a fost un subiect tensionat anul trecut între PSD și președintele Klaus Iohannis.

Iniţial, anunţul a fost făcut de liderul PSD, Liviu Dragnea, care a spus într-o emisiune TV că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurt, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă”, a declarat Liviu Dragnea.