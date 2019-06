Radu Tudor, intrebare de 1000 de puncte pentru Rareș Bogdan: Sa ne spuna și noua

Europarlamentarul Rareș Bogdan i-a transmis, marți, noului lider PNL București, să aibă grijă la ‘crocodilii’ si la ‘sobolanii mari’ din Capitală. Jurnalistul Radu Tudor i-a transmis lui Rareș Bogdan să spună și jurnaliștilor cine sunt crocodilii și șobolanii mari să știe să nu-i invite în emisiuni.

”Am o rugaminte catre Rares Bogdan : Rares, spune si colegilor din presa cine sunt “crocodilii si sobolanii mari” din PNL. Nu de alta, dar maine-poimaine invitam vreunul in platoul tv, la emisiune. Si sare, Doamne fereste, sa ne muste… La Zoo Baneasa am vorbit deja, daca reusim sa-l tranchilizam, iau ei lighioana…Daca nu, ghinion, un crocodil in minus…”, scrie Radu Tudor.