Radu Tudor susține ca a aflat cine vor fi miniștri la Aparare și Externe: numele negociate la Cotroceni

Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, susține că în urma discuțiilor de la Cotroceni s-a convenit că Ludovic Orban va fi premierul desemnat, iar acesta va nominaliza la Apărare și Externe profesioniști recunoscuți în domeniu. La ministerul de Externe este favorit Bogdan Aurescu, iar la Ministerul Apărării, generalul Nicolae Ciucă, în prezent șef al Statului Major.

”In urma discutiilor si negocierilor presedintelui Klaus Iohannis cu reprezentantii PNL, in special cu Ludovic Orban care va deveni azi premier desemnat, a reiesit un fapt clar : cele doua domenii in care exista atributii constitutionale clare ale presedintelui – Externe si Aparare – vor avea profesionisti recunoscuti drept ministri.

Pentru functia de ministru al afacerilor externe sunt 3 variante din care presedintele va alege una :

Ambasadorul Bogdan Aurescu, consilier prezidential, fost ministru al afacerilor externe, autorul uriasului succes de echipa al Romaniei la Haga prin care teritoriul Romaniei s-a extins cu 10000 km patrati

Ambasadorul Mihnea Motoc, un diplomat de cariera, azi consilier al presedintelui Jean Claude Juncker. Fost secretar de stat in MAE si ministru al apararii in guvernul Ciolos, Motoc are o buna reputatie in mediile de politica externa si securitate

Emil Hurezeanu, fost jurnalist la Radio Europa Libera si alte institutii media, actual ambasador al Romaniei in Germania, un apropiat al presedintelui inca din campania prezidentiala din 2014

Pentru functia de ministru al apararii :

Generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, unul din cei mai titrati generali ai Armatei Romane. El va preda functia de sef al Statului Major al Apararii la 31 decembrie catre loctiitorul sau, generalui Daniel Petrescu. Avand in vedere ca mai sunt doar 2 luni si jumatate pana cand va trece in rezerva si va preda functia, e posibil ca miscarea sa fie facuta putin mai devreme si Generalul Ciuca sa fie nominalizat ministru al apararii

In cazul in care ambasadorul Bogdan Aurescu va deveni sef al diplomatiei romane, e posibil ca Mihnea Motoc sa revina la Ministerul Apararii, acolo unde a fost apreciat pentru echilibrul sau si relatiile bune in spatiul aliat”, scrie Radu Tudor, pe blogul personal.