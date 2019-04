Radu Valcan, detalii din culisele sezonului 5, Insula Iubirii. Ce spune despre Hannelore. „A fost doar inceputul”

Sezonul 5, Insula Iubirii, va incepe pe 22 aprilie la Antena 1. Este unul dintre cele mai urmarite show-uri, iar concurentii au starnit controverse de-alungul celor patru sezoane. Radu Valcan, prezentatorul emisiunii, face declaratii interesante din culise.

„Au fost si cazuri in care o ispita s-a indragostit de un concurent si invers. Am inceput ceremonia focului seara la 8 si ne-am intins pana cand m-am bronzat cu pudra pe fata. A fost doar inceputul. (nr. bonfire-ul cu Hannelore). Luni incepe cel de-al cincilea sezon, de la ora 20:00. Ce ati vazut cu Hannelore… m-am antrenat pentru ce urmeaza. Cuplurile care vin in emisiune ascund multe lucruri, pe parcus mastile incep sa cada. Oamenii care vin acum sunt extrem de pregatiti, pentru ca au experienta sezoanelor trecute, stiu unde sunt camerele amplasate. Au fost cazuri in emisiune cand au venit cu alte ganduri, au fost actori, dar au fost descoperiti”, a declarat Radu Valcan, la Star Matinal.

Radu Valcan a spus cum poate, din postura de prezentator, sa ii cunoasca pe concurenti. „Pe fondul oboselii iti vine sa intervii, sa il tragi de urechi pe respectivul. Daca inainte de primul sezon aveam senzatia ca am cunoscut diverse tipologii de oameni, acum mi-am dat seama ca de fapt nu. Toti sunt persoanje pentru cei de acasa, am intrat in contact cu acesti oameni si inca o data mi s-a confirmat faptul ca sunt multi oameni falsi, este o lectie pentru toti.”, a mai declarat Radu Valcan, despre noul sezon Insula Iubirii.

Aparent pline de incredere, patru noi cupluri au vrut sa se supuna celui mai greu test de relatie, in cel de-al cincilea sezon al show-ului Insula Iubirii, care va avea premiera luni, 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, insa unii au uitat curand trecutul pentru a imbratisa un prezent mult mai ispititor.

