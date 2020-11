Radu Vasile (FSS): Medicilor care nu sunt infectionisti le e frica sa trateze bolnavii de COVID, pentru ca asigurarea de malpraxis nu e valabila

Medicii care nu sunt infectionisti si trateaza pacienti bolnavi de Covid-19 in spitalele generale transformate in spitale suport covid ingrijesc pacientii cu teama proceselor care ar putea fi intentate de apartinatori, deoarece asigurarea de malpraxis nu este valabila la aceasta boala, a declarat joi, 5 octombrie, copresedintele Federatiei Solidaritatea Sanitara, Radu Vasile, la finalul mitingului organizat in fata sediului Guvernului.