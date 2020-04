Radu Vicol (de peste Ocean): Lui Lucian Avramescu, scriitor, poet, emulatia scriiturii !

Cu aproape un deceniu in urma ,fiind in New York ,am vazut la Metropolitan Museum of Art Manuscrisele de la Marea Moarta in expozitie itineranta. Am ramas perplex, de emotie ,impactul asupra mea si a nepotilor mei a fost uluitor ,erau aievea ,sub cristal expuse vederii noastre ,descoperite de un beduin ,care pastea caprele,in imprejurimi […]