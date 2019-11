Raed Arafat a anunțat ce urmeaza in cazul dramatic din Timiș: 'Autoritațile locale vor decide'

Șeful DSU, Raed Arafat, a arătat care sunt următorii pași pe care autoritățile îi vor urma în cazul tragic din Timiș, unde dou copii și o femeie au murit.

„Cei care sunt internați rămân internați până ce medicii îi externează. Oamenii nu se vor întoarce la bloc dacă au simptome în acest sens. Blocul este evacuat acum. Vor fi cazați în altă parte. Deja locul este găsit până ce se fac verificări. Autoritățile locale din Timiș vor decinde când se pot întoarce în bloc în siguranță”, a declarat Raed Arafat pentru B1TV.

O ședință de urgență are loc în aceste momente la Prefectura Timiș. A fost convocată șefa DSP, dar și șefii altor instituții cu atribuții în domeniu. Vă reamintim că nouă persoane dintr-un bloc de pe strada Mioriţei din Timişoara au ajuns la spital în ultimele zile, iar trei dintre acestea au murit.

„ ISU a trimis echipe de investigare care pot sa constate daca exista substante toxice. Si din alte judete au fost trimise echipaje care sa ajute echipajul de la Timisoara. Decizia inaintea Comitetului care a fost raportata catre noi e ca cu doua microbuze si cu un echipaj de prim-ajutor se face evacuarea celor care se afla in acest moment in bloc pentru investigatii. Acestea sunt masurile care sunt luate acum. Vrem sa aflam cum au ajuns cei doi copii si doamna care a decedat, unde au avut contacte si vom vedea cu ce rezultate vor veni colegii care investigheaza zona. Chestia cu deinfectia sau deratizarea nu stiu daca s-a confirmat inca. Nu vrem sa speculam pâna nu avem concluzii definitive. Astept sa fiu sunat sa mi se spuna care sunt concluziile. Suntem in contact si cu cei de la Ministerul Sanatatii. Trebuie luate masurile necesare”, a mai declarat Raed Arafat, potrivit opiniatimisora.ro.