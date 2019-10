Raed Arafat a EXPLODAT la adresa presei dupa filmarea de la Colectiv: Sponsori, interese, denigrare publica

Raed Arafat, fondatorul SMURD a luat foc după filmarea făcută publică de jurnaliștii Libertatea, unde un fost șef ISU este filmat cum înjură morții de la Colectiv. Arafat susține că nu avea idee despre existența filmării și că nu se pune problema ca aceasta să fi fost ascunsă de ochii publicului. Fondatorul SMURD lansează acuzații grave la adresa presei.

"Domnul Tolontan era in mare agitatie astazi ca cineva i-ar fi spus ca eu am in posesie un filmulet despre interventia la Colectiv la mine, de care nu stia lumea. Chiar m-a intrebat de un ofiter care mi-ar fi adus filmuletul pe un CD.

Ca sa nu gresesc, sa nu-mi scape ceva, am verificat, l-am sunat si pe ofiterul respectiv, fiind pensionar, sa-l intreb daca mi-a lasat un CD candva cu un filmulet despre Colectiv iar acesta, ca si mine, nu stia nimic de aceasta informatie. Mai mult, mi-a confirmat ca dl Tolontan l-a sunat cu o seara inainte si ca acesta a spus deja ca nu stia nimic despre informatia respectiva. Ce este trist insa este faptul ca, din dorinta de rating si de a iesi in fata, unii jurnalisti sunt dispusi sa foloseasca sentimentele si durerea unor parinti ca sa-si deserveasca interesul propriu si al institutiei pe care o reprezinta si a eventualilor sponsori care stau in spatele articolelor de denigrare pe care le publica, mai ales in preajma datei de 30 Octombrie.", conchide Arafat.