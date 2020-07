Raed Arafat a formulat plangere la DIICOT pentru doua amenintari cu moartea la adresa lui

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a depus, joi, la sediul DIICOT, plângere penală împotriva celor care l-au ameninţat cu moartea pe reţele de socializare. "Este vorba de două ameninţări cu moartea care au fost publice şi care au fost destul de evidente, emise de oameni care pot chiar să facă rău. Aşa că am venit şi am depus plângerea, iar de aici e treaba autorităţilor. Una printr-un film care a fost postat public şi una prin postarea publică pe care o ştie toată lumea", a declarat Arafat, la ieşirea din sediul DIICOT. El a precizat că nu cunoaşte persoana care a formulat ameninţările. "Mai vin din astea, dar acestea chiar au părut serioase şi a trebuit să le depun (plângerile - n.r.), pentru că nu poţi să permiţi aşa ceva. Eu sper să fie totul ok", a spus Raed Arafat. Poliţia s-a autosesizat şi a deschis o anchetă după ce Raed Arafat a fost ameninţat cu moartea, pe Facebook, de un bărbat din Alba Iulia, care susţine că pandemia de COVID-19 nu există, totul fiind o conspiraţie. "Domnule Raed Arafat, eu o să fiu acela care o să vă îngroape alături de un porc într-un mormânt de Piatră! Te somez să părăseşti acest teritoriu înainte de întâlnirea noastră!", a scris bărbatul, pe Facebook. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat)