Raed Arafat a prezentat argumentele științifice cerute de PSD, USR și UDMR pentru prelungirea starii de alerta

Raed Arafat a explicat marți, la Digi24, care este „fundamentul științific” pentru prelungirea stării de alertă, după ce o majoritate parlamentară formată din PSD, USR și UDMR a transmis că votul lor depinde de explicațiile specialiștilor.

„Prelungirea stării de alerta se bazeaza pe un fapt simplu, e prea devreme sa ajungem la situatia de dinaintea virsului. Cel mai simplu fundament stiintific este ca nu pot sa te intorci acum la situatia de dinaintea aparititei virusului COVID. Inca mai avem etape de relaxare si actiuni care trebuie luat punctual, focare cand apar ba in zona sanitarea, ba in vilele de batrani, ba in zona industriala (ca la Fan Courier). Plus ca trebuie sa continuam cu masurile compensatorii, masca, distantare, triajul la intrarea in cladire. Am vazut ca in zona litoralului nu s-au respectat toate regulile de distantare, nu stim impactul in urmatoarele 14 zile, e posibil sa apare noi focare”, a declarat Raed Arafat.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți că se impune prelungirea stării de alertă având în vedere că numărul cazurilor nu a scăzut semnificativ. Pentru acest lucru este nevoie de încuviințarea Parlamentului. PSD, USR și UDMR au transmis marți că votul lor depinde de argumentele științifice pentru prelungirea stării de alertă. ALDE și Pro România nu vot vota.

