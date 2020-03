Raed Arafat afirma ca sunt oameni care ”isi bat joc” de masurile dispuse de autoritati

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Rad Arafat, afirma ca sunt oameni care ”isi bat joc” de masurile dispuse de autoritati si reclama ca, dupa inchiderea scolilor, au aparut reclame la cluburi de vacanta unde copiii ar trebui sa stea impreuna.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca sunt oameni care ”isi bat joc” de masurile luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus.

Acesta sustine ca a fost informat ca, dupa decizia autoritatilor de a suspenda cursurile scolare, au aparut reclame care ofera parintilor posibilitatea de a-si lasa copiii la asa-zise ”Cluburi de vacanta”, pentru suma de o suta de lei pe zi, spunand ca aceste afaceri fac inutile masurile dispuse de autoritati.

Arafat anunta ca autoritatile iau in calcul inchirierea unor unitati hoteliere in care sa fie cazati, sub paza, cei aflati in carantina institutionalizata.

”Noi luam masura de a inchide scolile ca sa reducem contactul si sa reducem posibilitatea de raspandire si apar reclame pentru cluburile dupa scoala sau cluburile de vacanta, ca sa nu le spuna after school si cu o suta de lei pe zi sa pui copiii toti impreuna acolo. Asta inseamna ca masura pe care am luat-o nu mai are niciun rost”, a afirmat Raed Arafat marti seara, la Antena 3.

El a spus ca astfel se situatia a fost constatata la Galati unde Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta urmeaza a interzice functionarea unui astfel de „club”.

Raed Arafat a anuntat totodata ca autoritatile iau in calcul inchirierea unor unitati hoteliere sau pensiuni in care sa fie cazati cei aflati in carantina institutionalizata si ca au cerit prefectilor sa gaseasca hoteluri sau pensiuni care sa poata fi inchiriate pentru carantina, sub paza.

„Ati vazut , am avut o persoana carantinata care a devenit pozitiva, aici nu e de glumit. Persoana asta putea sa intre in contact cu nu stiu cate persoane persoana care e la Bucuresti, la Gerota sunt aproape de o suta de contacti. Sa inteleaga toata lumea: masurile care se iau, chiar daca par dure inumane ,par pate pentru unii injuste, e singura solutie sa impiedicam o raspandire rapida si sa trecem de la o faza de inceput rapid la faza in care se lupta acum Italia” a mai spus Raed Arafat.

Arafat sustine ca cei care au ales sa plece se pun mai mult in pericol decat daca ar fi stat in casele lor, in Italia.

