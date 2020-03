Raed Arafat anunta masuri extreme, daca va creste numarul cazurilor de coronavirus: „Vor fi internati doar cei in stare grava”

Secretarul de Stat in MAI, Raed Arafat, a vorbit despr masurile extreme care vor fi luate in cazul unui numar de 2000 de infectati cu coronavirus in Romania. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta este de parere ca doar preventia si si reguli stricte impuse vor ajuta sa tina in frau raspandirea de coronavirus in tara.

Raed Arafat a fost invitatul lui Dan Capatos, la Xtra Night Show, noapte trecuta. Secretarul de Stat a facut un apel catre toti romanii, sa fie responsabili si seriosi in aceasta perioada. Simtul civic este cel mai important pentru a putea preveni boala. Depindem toti de constiinta fiecaruia. Arafat a spus ca in situatia in care va creste drastic numarul de infectati, medicii vor trebui sa trieze strict pacientii.

„Daca va creste numarul cazurilor, vor fi internati numai cei in stare grava!”, sustine Arafat.

Ce masuri de criza se iau

In contextul in care Germania, Marea Britanie si America au facut mai multe simulari pesimiste si optimiste pe baza bilantului persoanelor infectate cu coronavirus, Raed Arafat a fost intrebat daca celula de criza a Romaniei are asemenea simulari.

„Noi avem scenarii, sunt patru scenarii facute. Ajungem la scenariu de peste 2000, dar asta nu inseamna ca e optimist sau pesimist, ci inseamna ca anumite masuri trebuie sa fie luate de la un scenariu la altul. 2000 de infectati excluzandu-i pe cei vindecati. Adica 2000 care sunt in acelasi moment, testasi pozitiv. Scenariile pesimiste intotdeauna exista si trebuie luate in considerare de profesionistii in situatiile de urgenta si in medicina, dar nu inseamna ca sansa sa se intample e mare. Intotdeauna ne pregatim pentru un scenariu foarte urat, chiar daca acesta are o probabilitate foarte mica”, a declarat Raed Arafat, in direct la Xtra Night Show.

Face fata sistemul medical?

„Orice sistem sanitar poate sa aiba un impact serios intr-o astfel de situatie. Problema majora sunt paturile de la Terapie Intensiva si noi am luat deja cateva masuri. Sunt contractate deja aparate noi de ventilatie ca sa suplimentam paturile de Terapie Intensiva, incercam sa aducem echipamente suprimentare, dar este foarte importanta si resura umana, resursa medicala, sa avem grija de ea. Poti sa cumperi 2000 de ventilatoare, dar daca nu ai medici de Terapie Intensiva care sa le foloseasca inseamna ca ai o problema. E o lectie foarte importanta pentru noi, uitandu-ne in trecut, prin 2009, 2010, 2011, cand sistemul sanitar a suferit prin scaderea salariilor medicilor, asistentilor”, a completat Arafat.

