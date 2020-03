Raed Arafat ar fi fost cea mai buna varianta pentru ministerul Sanatații, poate chiar la gestiunea Guvernului, apreciaza Nicolae Banicioiu

Secretarul de stat Raed Arafat ar fi fost cea mai bună variantă pentru funcția de ministrul al Sînătății, el fiind potrivit chiar și pentru gestiunea Guvernului, a afirmat, joi, fostul ministrul al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, la „Marius Tucă Show”.

„Cred că Arafat ar fi fost cea mai bună variantă (pentru conducerea Ministerului Sănătății - MS), poate chiar la gestiunea Guvernului. Cercel și Rafila erau variantele profesionale cele mai bune. Au stat două săptămâni să îl schimbe pe directorul de la Suceava, cred că și în Guvern ar trebui să fie numai specialiști”, a spus Bănicioiu, potrivit Mediafax.ro.

Fostul ministru al Sănătății a mai spus că nu înțelege decizia lui Victor Costache de a demisiona.

„A fost acel accident de la Colectiv cu o criză, cu o cădere de Guvern, toată lumea demisiona. Am fost tentat să plec. Exact că și acum. Sunt convins că presiunea a fost destul de mare pe domnul Costache. Nu am trecut printr-o criză de amploarea celei de astăzi, am avut o alertă de Ebola și tragedia de la Colectiv. Presiunea pe el cred că a fost foarte mare. Nu pot să îl înțeleg pe Costache, mai ales în contextul în care avem deficit de oameni și personalul medical tinde să fugă. Ce a făcut Costache nu reprezintă România”, a mai spus Bănicioiu, la Marius Tucă Show.

Bănicioiu mai spune că dacă Victor Costache are o justificare pentru gestul său demisionar ar trebui să ofere explicații publice.

„Pe noi ne-a dezertat acum generalul, ne dezertase și primul ministru acum două săptămâni. Dacă domnul Costache are vreo justificare, acum e timpul să spună. Suntem cu toții în această luptă. Suntem noi și virusul. Eu am fost unul din oamenii care au avertizat chiar de la finalul anului trecut. Am luat în considerare sfaturile OMS. Ei au venit cu primele avertismente. Au fost avertismente pe plan mondial încă din ianuarie, dar nu s-a luat nicio măsură”, a mai spus fostul șef al Sănătății.

Victor Costache a demisionat, joi dimineața, de la MS. În locul său a fost numit Nelu Tătaru.