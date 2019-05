Raed Arafat: Ce trebuie sa faci in caz de tornada si de grindina puternica

Raed Arafat 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raed Arafat a explicat in aceasta seara, la Antena 3, ce trebuie sa faci in caz de tornada si de grindina puternica. ”De cand s-a aflat de acest cod, informatia a fost data pe RO-Alert si pe aplicatia noastra, DSU. Cand vine astefel de mesaj, vedem grindina si suntem in masina, tragem pe dreapta. Daca e vant puternic, tornada, nu trebuie sa mergem inspre ea. Trebuie sa ne intoarcem, iar in cazul in care nu se poate tragem pe dreapta si punem centura de siguranta, toti pasagerii. Vezi si: Vijelie cu ''aspect tornadic'' in doua judete Oamenii care sunt acasa sa nu iasa. Oamenii care sunt in strada sa intre in cladiri unde sa se adaposteasca, departe de geamuri. Acestea s ...