Raed Arafat, citat la Parchetul General in dosarul Colectiv. Se implinesc patru ani de la marea tragedie

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat,va fi audiat, astăzi, în dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citează surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis în 2016 după plângerea părinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului în care acuză de neglijență în serviciu și ucidere din culpă mai multe persoane de la vârful statului din acea vreme.