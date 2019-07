Raed Arafat: Cooperarea cu Confederatia Elvetiana in domeniul Serviciilor de Urgenta a salvat vieti

Cooperarea româno-elveţiană în domeniul Serviciilor de Urgenţă a salvat vieţi, a declarat miercuri secretarul de stat în MAI Raed Arafat, în cadrul unei festivităţi desfăşurate la Ateneul Român. "25 de ani am lucrat cu elveţienii nu pot să spun că am ajuns la un nivel despre care să spunem că suntem extraordinari şi perfecţi. Nimeni nu poate să zică asta. Evoluţia şi dezvoltarea trebuie să fie una continuă, una care nu se opreşte. În secunda în care s-a oprit, începi să rămâi în urmă. (...) Astăzi sărbătorim colaborarea cu Confederaţia Elveţiană, una dintre cele mai importante colaborări pe care le-am avut vreodată şi cele mai consistente care durează deja de 25 de ani. Aceste lucruri nu neagă şi celelalte colaborări pe care le-am avut: SUA, Franţa, Italia, Norvegia şi multe altele, şi cu Scoţia, pe care nu trebuie să o uit, pentru că chiar din anii '90 am început şi a durat câţiva ani - colaborare foarte importantă cu ei", a spus Arafat, la împlinirea a 25 de ani de colaborare română-elveţiană în domeniul Serviciilor de Urgenţă. Potrivit acestuia, prin intermediul programelor elveţiene au fost aduşi cei mai buni experţi din lume - din SUA, din Finlanda, din Franţa, care au ajutat în dezvoltarea sistemului de urgenţă. "Sistemul este pentru cei care beneficiază de el. Voluntarii - un segment extraordinar de important şi pe care am început să îl dezvoltăm din ce în ce mai mult în sectorul de urgenţă. (...) O cooperare care a salvat vieţi", a subliniat şeful DSU. "În această seară sărbătorim 25 de ani de parteneriat între Elveţia şi România în domeniul serviciului de urgenţă. (...) În această seară vă invit să ţineţi uşa deschisă pentru cei care doresc să ni se alăture şi să nu sunaţi la 112 deoarece această sală de concerte este plină de experţi de urgenţă din România. (...) În această seară sunteţi pe mâini bune şi vă puteţi relaxa. (...) După de 25 de ani de parteneriat putem vedea rezultate minunate. Niciodată în istoria României serviciul de urgenţă nu a crescut atât de puternic", a afirmat ambasadorul Confederaţiei Elveţiene la Bucureşti, Arthur Mattli, care a comparat relaţia româno-elveţiană cu un cuplu. Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Tiberius Brădăţan a spus că cei 25 de ani de colaborare care s-au petrecut cu precizie de ceas elveţian au contribuit la ceea ce au ajuns astăzi serviciile de urgenţă. "Cele şase programe care s-au dezvoltat cu sprijinul Confederaţiei Elveţiene au dovedit şi au arătat că se poate să avem un exemplu de succes", a spus Brădăţan. Potrivit consilierului de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale Diana Păun, cei 25 de ani de cooperare româno-elveţiană s-au concretizat în proiecte comune de îmbunătăţire a structurii serviciilor de urgenţă şi a accesului pacienţilor la aceste servicii. "Trecutul medicinei de urgenţă este unul cu care ne putem mândri, fiind un domeniu în care ţara noastră poate fi un furnizor de expertiză şi bune practici pentru alte state. Viitorul înseamnă cercetare, inovare digitalizare, iar ţara noastră deţine o sursă de avantaj competitiv şi anume potenţialul uman inestimabil înzestrat cu toate competenţele necesare pentru a făuri acest viitor. (...) Pentru ca viitorul medicinei să fie cel pe care ni-l dorim avem nevoie de finanţare, dat fiind faptul că este o relaţie puternică între banii investiţi şi performanţa unui sistem medical în ansamblu sau în componenta sa. Avem nevoie de un cadrul legislativ bine pus la punct pentru a reduce povara asistenţei medicale spitaliceşti, dar şi asupra medicinei de urgenţă. Cooperarea româno-elveţiană este o oportunitate extraordinară în acest sens a cărei valorificare se resimte în beneficiul pacientului pentru că în definitiv acesta ar trebui să fie în centrul preocupărilor noastre", a arătat consilierul de stat Diana Păun. AGERPRES/(A-autor: Roberto Stan, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru)