Raed Arafat: Daca va confectionati o masca acasa, nu uitati sa o spalati zilnic si sa o calcati

Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, le transmite celor care isi confectioneaza acasa masti de protectie ca trebuie sa le spele si sa le calce zilnic, pentru a le dezinfecta.

"Este cunoscut faptul ca nu prea gasim masti simple in piata si faptul ca in cazul in care gasim preturile pot fi exorbitante. De aceea au inceput sa apara alternative ce pot fi realizate acasa de oricine ca sa le poarte cand iese din casa. (...) Aduceti-va aminte, nu este nevoie de masca medicala ca sa va protejati si sa protejati pe altii... puteti improviza! Totodata, daca faceti acest lucru si va confectionati o masca acasa, nu uitati sa o spalati zilnic cand va intoarceti acasa si sa o calcati", a scris Arafat duminica, pe Facebook.

El a reamintit ca, initial, "ideea generala pe plan mondial" a fost ca masca nu este necesara decat in cazul persoanelor cu simptome, asta si din cauza penuriei de masti, prioritara fiind aprovizionarea personalului medical.

"Recent insa, luand in considerare modul de raspandire a virusului inclusiv de la persoane infectate dar asimptomatice, mai multe autoritati pe plan international au inceput sa recomande purtatul mastii (...) oriunde mergem in spatiile publice, in mijloacele de transport in comun sau cand suntem la intalnire cu altii. (...) Va dura pana ne vom obisnui cu aceasta practica, dar din ce vad si din informatiile pe care le avem, ar fi bine sa incepem sa aplicam aceasta practica cat de repede posibil, indiferent de cine ar rade de noi si cat de haios sau ciudat am arata", se mai mentioneaza in postare.

