Raed Arafat, despre cum va fi sarbatorit Craciunul in 2020: "In familie inseamna intre oamenii care stau in aceeasi casa"

Medicul Raed Arafat atrage atentia asupra faptului ca autoritatile pot reglementa conduita in spatiile publice, nu si in casele oamenilor, subliniind ca cei care invita persoane din familia largita in casele lor pentru a petrece sarbatorile de iarna se supun unui risc suplimentar privind infectarea cu noul coronavirus. "Nu vor fi sarbatori ca altadata, nu putem sa ne asteptam la sarbatori ca si in decembrie 2019", a afirmat Arafat.