Raed Arafat despre dezbaterile pe legea privind carantinarea: "S-a ajuns la un proiect viabil, care permite autoritatilor sa-si faca treaba"

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, joi, la sedinta Comisiei juridice a Camerei Deputatilor in care se dezbate proiectul Guvernului privind carantinarea si izolarea, ca, in urma discutiei cu reprezentantii Parlamentului, s-a ajuns la un proiect viabil, care permite autoritatilor "sa-si faca treaba".