Raed Arafat, despre distribuirea echipamentelor de protecție: Cate au ajuns la medicii din spitale și cate la serviciile de urgența

„În jur de 65-70% din echipamentele de protecție pentru medici pe care România a reușit să le cumpere merg la personalul medical din spitale și la direcție de sănătate publică, iar 30-35% ajung la echipajele SMURD, la cele de pe ambulanțe și la personalul medical din UPU", a afirmat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, despre distribuirea echipamentelor de protecție: Câte au ajuns la medicii din spitale și câte la serviciile de urgență