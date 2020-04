Raed Arafat, despre muncitorii sezonieri: Nimeni nu a crezut ca vor fi 2.000 pe zi. Solicitarea, pe cale diplomatica

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, referitor la situația creată de plecarea muncitorilor sezonieri din țară, că solicitarea a fost făcută pe cale diplomatică, dar că nimeni nu a crezut că vor fi chemați 2.000 de români într-o singură zi. Arafat a spus, la emisiunea „Marius Tucă Show”, că plecarea muncitorilor sezonieri români în The post Raed Arafat, despre muncitorii sezonieri: Nimeni nu a crezut că vor fi 2.000 pe zi. Solicitarea, pe cale diplomatică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.