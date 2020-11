Raed Arafat, despre ordinul privind primirea pacientilor la UPU: 'In niciun caz nu putem sa spunem: s-a terminat, am inchis poarta și am inchis usa'

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, marţi seară, explicând un ordin dat privind primirea pacienţilor aduşi cu ambulanţa la unităţile de primiri urgenţe şi la camerele de gardă, că legea nu permite închiderea UPU sau a camerelor de gardă. "(...) în niciun caz nu putem să spunem: s-a terminat, am închis poarta, am închis uşa şi nu mai primim pe nimeni, staţi în stradă sau căutaţi-vă alt spital sau să spunem asta la ambulanţe care aşteaptă că nu vă luăm bolnavii, mergeţi şi căutaţi voi spital, când o ambulanţă dacă începe să se plimbe între spitale este o resursă de intervenţie blocată", a subliniat Arafat. El a spus că se încearcă găsirea unor soluţii pentru a reduce presiunea pe UPU. "Una dintre soluţiile pe care o să le introducem, poate chiar de săptămâna viitoare, testarea rapidă pe bază de antigen în UPU, pentru pacienţii simptomatici", a anunţat Arafat, potrivit news.ro.

Raed Arafat a făcut precizări, marţi seară, într-o înregistrare video pe Facebook, privind un ordin dat în urmă cu o zi, care se referă la primirea pacienţilor la Unităţile de Primiri Urgenţe şi camerele de gardă.

"Legea din România nu permite să închidem Unităţile de Primiri Urgenţă şi camerele de gardă. Chiar dacă suntem în situaţie de presiune maximă asupra unităţilor de primiri urgenţe şi asupra camerelor de gardă, există proceduri care permit să adaptăm modul în care lucrăm acolo, greu, e adevărat, dar să adaptăm situaţia unei situaţii de aflux masiv de pacienţi, asta este numirea pe care o folosim în medicina de dezastre, dar în niciun caz nu putem să spunem: s-a terminat, am închis poarta, am închis uşa şi nu mai primim pe nimeni, staţi în stradă sau căutaţi-vă alt spital sau să spunem asta la ambulanţe care aşteaptă că nu vă luăm bolnavii, mergeţi şi căutaţi voi spital, când o ambulanţă dacă începe să se plimbe între spitale este o resursă de intervenţie blocată, care avem nevoie de ea şi poate că altă persoană, acasă, are probleme grave, are o urgenţă gravă, sau un accident rutier, să nu putem să trimitem la el ambulanţa respectivă pentru că ea se plimbă între spitale pentru că un spital închide poarta, următorul închide poarta şi trebuie să caute spitalul care să accepte pacientul", a detaliat şeful DSU.

Arafat a arătat că ordinul a clarificat această situaţie.

"Înaintea pandemiei, noi vedeam în UPU în jur de 12-14, chiar 15.000 de cazuri pe zi, care erau foarte multe situaţii în care erau urgenţe majore, (...) dar erau şi cazurile care nu erau urgenţe majore. În perioada pandemiei, şi din cauza mobilităţii mai scăzute a populaţiei, şi din cauza reducerii accidentelor de circulaţie pe o anumită perioadă, am ajuns la o medie de 7-8.000 de cazuri pe zi, în loc de 12-13.000 de cazuri pe zi, dar s-a schimbat profilul cazurilor. Înainte aveam cazuri uşoare, care puteam să le rezolvăm rapid, cazuri complexe, care le rezolvam şi le internam în spital, acum avem cazuri complexe, cazuri care pun probleme şi provocări care nu le-am avut înainte, care sunt cazuri de suspecţi COVID pozitiv, care nu putem să-i internăm până nu au test, cazuri de pacienţi cu dispnee, pacienţi care au nevoie de intubaţie, de îngrijiri la nivel respirator şi care sunt COVID pozitiv, dar pe lângă ei şi cazurile celelalte de urgenţă majoră, gen infarct, accidente rutiere, accident vascular cerebral", a spus Raed Arafat.

El a subliniat că diferenţa este însă că în această perioadă foarte mulţi din pacienţii COVID pozitiv "rămân perioade îndelingate în interiorul unităţii de primiri urgenţe şi atunci de aici vine această presiune asupra UPU şi camerelor de gardă".

"Una este să evaluezi pacienţi, să triezi, să testezi, alta este să ţii bolnavul pe spaţiile UPU pentru o zi, uneori chiar două-trei, pentru că nu i se găseşte loc sau pentru că testul nu a venit şi nu se poate interna, până nu vine testul, într-un spaţiu cu alţi pacienţi în spital. Şi atunci această presiune a creat o problemă de capacitate şi o problemă de spaţiu la camerele de urgenţă şi la camere de gardă. Plus prezentarea unui număr mare de pacienţi în fiecare zi, care află că sunt pozitivi, chiar dacă noi am sfătuit ca cei asimptomatici să nu mai meargă la spital şi numai cei simptomatici cu probleme să ajungă la spital", a adăugat Arafat.

Arafat a explicat că a discutat cu reprezentanţii din unităţi de primiri urgenţe pentru a se găsi soluţii.

"Una dintre soluţiile pe care o să le introducem, poate chiar de săptămâna viitoare, testarea rapidă pe bază de antigen în UPU, pentru pacienţii simptomatici, unde suspicionăm realmente că sunt pozitivi ca să putem să ne asigurăm de statusul lor în ce priveşte virusul SARS-COV-2 şi să stabilim care e demersul mai departe", a anunţat el.

Arafat a preciozat că ordinul nu are "nimic ciudat" şi nu face decât să întărească ce prevede legea şi "să explice clar, pentru a proteja pacienţii, dar şi personalul medical, anumite măsuri care trebuie să fie luate sau nu pot fi luate".

"Deci închiderea porţii unui spital, lăsând la o parte că pune viaţa unui pacient în pericol, dar vulnerabilizează şi personalul medical pentru că dacă cineva păţeşte ceva în faţa spitalului responsabilitatea se va reflecta asupra personalului medical care este în spital care a decis pentru o oră, două, trei, patru,să nu primească pacienţi", a punctat Arafat.