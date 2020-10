Raed Arafat, despre pelerinajul de Sfantul Dumitru din Capitala: Nici sa ne trezim ca Jandarmeria merge cu bastonul dupa oameni

Recomandarea secretarului de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, este ca de Sfantul Dumitru sa fie limitat accesul credinciosilor si sa se respecte masurile de siguranta, printre care purtarea mastii de protectie. Arafat a criticat imaginile din centrul Vechi al Capitalei, in care se puteau observa tineri dansand in fata unui restaurant.