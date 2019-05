Raed Arafat despre Summitul UE de la Sibiu: Din punctul nostru de vedere, pe partea medicala nu au fost probleme deosebite

"Din punctul nostru de vedere, pe partea medicală nu au fost probleme deosebite. Am avut câteva cazuri uşoare, niciun caz grav. Am avut forţe destule ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din partea SMURD-ului care a fost aici, medici care sunt veniţi de la UPU-uri din diferite judeţe. Prin dumneavoastră le mulţumesc tuturor pentru această participare. Din fericire a fost totul liniştit şi totul fără probleme. (...) Colaborarea a fost excelentă şi consider că a fost o misiune îndeplinită foarte bine. (...) Cazurile uşoare nu au fost la nivelul acesta, cazurile uşoare au fost la nivel de persoane. Din delegaţii a fost ceva uşor şi plus din populaţie. Cazuri medicale uşoare", a spus Raed Arafat.