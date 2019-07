Raed Arafat, detalii despre accidentul din Olt

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in accidentul din judetul Olt au fost implicate 19 persoane, din care una a murit. Alte doua victime sunt in stare grava, intre acestea fiind si o femeie insarcinata. Raed Arafat a declarat ca in accident au fost 19 persoane implicate, din care o persoana a murit, doua persoane sunt in stare foarte grava, intre care o femeie insarcinata, doua persoane ranite usor si 14 cu multiple traumatisme. Raed Arafat a precizat ca acolo au intervenit 17 echipaje plus o autospeciala de victime multiple. Reprezentantii ISU Olt au explicat ca, din cele 19 persoane, una a murit, doua fiind accidentate grav, doua - usor, iar restul nu au prob ...