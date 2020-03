Raed Arafat explica ce trebuie sa faca oamenii conform ordonanței militare

Invitat la Marius Tucă Show, Raed Arafat oferă explicații pentru români.

Raed Arafat: "Recomandările care există în timpul zilei sunt să reduceţi deplasarea la maxim. Plimbarea cu animalele de companie, urgenţe medicale achiziţie de alimente; între orele 06.00 – 22.00 este obligatoriu să ieşi numai pentru aceste activităţi.

De la 22.00 la 06.00 e obligatoriu, de la 06.00 – 22.00 e recomandare. Lumea să o trateze ca şi cum ar fi obligaţie.

E foarte important acest lucru. Oamenii în vârstă sunt cei mai vulnerabili. Nu te duci în vizită la bunica, nu cu copii, nu ii amesteci. Bunica trebuie sa fie cat mai posibil izolata. Asta e singurul mod prin care putem să protejăm persoanele cele mai vulnerabile.

Maine cei care merg la servici nu vor avea probleme, însă după ora 22.00 vor trebui sa aibe document de la locul de muncă. De la ora 22.00 oamenii trebuia sa aiba la ei adeverinta de la munca, ca ea e in cadrul celor 5 motive pentru care poate sa fie in afara casei. In rest, esti obligat sa stai acasa. E in interes profesional.

Aceasta adeverinta trebuie semnata, stampilata ca politia sa o valideze. Se poate circula cu aceasta adeverinta sau cu o declaratie pe proprie rasupundere.

După 10 seara, dacă nu este strict necesar să ieși din casă, stai acasă.

Să respecte regulile de igienă și în casă. Pantofii se lasă la intrare."

Raed Arafat a anunțat că serviciul de livrări mâncare și livrări cumpărături de alimente NU ESTE OPRIT!

