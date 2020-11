Raed Arafat ii CONTRAZICE pe toți medicii și pe Klaus Iohannis: 'Lipsa de locuri la ATI nu este o problema la nivel national'

Raed Arafat îi contrazice și pe medici, dar și pe Klaus Iohannis, spunând că sunt locuri la ATI și că România nu va în ce țară să mute blonavii în stare gravă! Secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, susţine că s-au făcut transferuri ale pacienţilor cu forme grave de COVID-19 ”de peste tot, peste tot”, el subliniind că, odată cu schimbarea condiţiilor meteo, transferurile cu elicopterele Ministerului Afacerilor Interne sunt mai dificile. Arafat a precizat că, marţi după-amiază, erau libere 319 ventilatoare, iar când se vorbeşte despre lipsa paturilor de Terapie Intensivă se face referire la o anumită zonă sau un anumit oraş, dar nu pe plan naţional, anunță news.ro.

Raed Arafat a declarat, marţi seară, la Digi 24, că s-au căutat în permanenţă soluţii pentru pacienţii cu forme grave de COVID-19.

”Am transportat de peste tot peste tot. Am transportat de la Bucureşti la Bârlad, la Iaşi, de la Giurgiu am transportat la Medgidia, de la Bucureşti la Medgidia, am transportat pacienţi de la Cluj la Mureş, de la Cluj, la Arad şi la Timişoara. În ultima perioadă, cum se eliberează locuri şi ştim că sunt cazuri în aşteptare, noi am transportat. Numai că şi acum trebuie să luăm în considerare inclusiv condiţiile meteo pentru că ce era uşor de transportat pe calea aerului, folosind elicopterele Ministerului de Interne, în condiţii de ceaţă nu mai putem să facem şi atunci încercăm să găsi soluţiile cât mai aproape”, a declarat Arafat.

Întrebat dacă România va ajunge să ducă pacienţi în alte ţări pentru a fi trataţi pentru COVID-19, secretarul de stat din MAI a răspuns: ”Nu ştiu dacă vom avea unde, având în vedere că celelalte ţări deja se confruntă cu probleme, unele chiar mai grave decât noi. Deci, teoretic, se poate, practic, depinde de ce locuri pot oferi alte ţări, dacă va fi cazul”.

Raed Arafat a explicat că la nivel naţional nu toate paturile de terapie intensivă sunt ocupate, deşi 1.093 de internaţi cu COVID-19 sunt secţiile ATI.

El a precizat că 319 ventilatoare erau libere la nivel naţional, marţi după-amiază, el explicând că acestea sunt ventilatoare ”fără pacienţi conectaţi la ele”.

Arafat a subliniat că unele sunt în secţii la pediatrie, altele sunt în secţii de adulţi, iar altele sunt în secţii unde există probleme cu asigurarea personalului calificat, întrucât unii medici şi asistenţi s-au îmbolnăvit.

”Poate că, la un anumit moment, în unele zone, da (sunt toate ocupate – n.r), dar nu aş zice că pe plan naţional. Poate că în Bucureşti, poate toate paturile sunt ocupate, asta nu înseamnă că în alte zone ale ţării nu găsesc paturi la terapie intensivă, depinde de distanţă şi depinde de dinamică”, a adăugat Raed Arafat.

Acesta a precizat că autorităţile din România semnează un contract pentru 300 de ventilatoare care vor începe să sosească ”în scurt timp”, iar România poate împrumuta ventilatoare dintr-un stoc european, unde sunt 240 de ventilatoare libere.

”Nu am teamă că ducem lipsă de ventilatoare la acest moment. Prolema mai mult rămâne problema personalului pentru care am găsit mai multe soluţii, inclusiv cu rezidenţii”, a explicat Arafat, adăugând că dacă aceşti tineri medici vor lucra împreună cu medici specialişti, vor putea asigura asistenţa pentru toate aceste paturi cu ventilatoare.