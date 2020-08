Raed Arafat il pune la punct pe Alexandru Rafila: 'Acum, realist sa vorbim, cat poate cineva sa poarte o masca permanent in casa?'

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre reluarea cursurilor în noul an școlar, în contextul epidemiei de coronavirus.

„Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții, care chiar sunt excepții.

Riscul infectării la școli are efect, de fapt, asupra familiilor și asupra profesorilor. Regulile la care se lucrează acum sunt foarte importante și ele trebuie să fie respectate.

E o muncă dificilă, care implică profesorii, părinții, copiii și care trebuie făcută în tandem. Din păcate, nu avem sub nicio formă posibilitatea de a reduce riscul la zero. Risc zero nu există, iar în situația de azi, cu această pandemie, noi putem reduce riscul, dar nu putem garanta că reducem riscul la zero. Dacă apar focare, vor fi luate măsuri, probabil inclusiv închiderea temporară a școlii în care apare un astfel de focar.”

Secretarul de Stat a comentat și declarația profesorului Alexandru Rafila privind purtarea măștii inclusiv în casă, pentru ca elevii să-și protejeze bunicii.

„Acest lucru nu poate depăși caracterul de recomandare, nu poate deveni regulă, nu poți controla acest lucru. Dacă e un bunic în casă și nu poate fi separat de copil, portul măștii îl poate proteja, dar acum, realist să vorbim, cât poate cineva să poarte o mască permanent în casă?

E foarte greu. Portul măștii în casă poate ajuta, dar nu poate fi o obligație. Poate fi o recomandare. Nici nu putem face oficial acest lucru, că e o chestiune în spațiul intern al casei. Poate să fie un sfat. Ca implementare real cred că va fi foarte dificil”, a precizat Raed Arafat.

