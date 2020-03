Raed Arafat infirma decesul medicului de la Gerota: 'Pot sa va spun ca nu este adevarat! Este in stare critica. dar este in viata'

Secretarul de stat Raed Arafat infirmă ştirea difuzată de Digi 24 despre decesul şefei Secţiei ATI de la Spitalul Gerota.

"Pot sa va spun tuturor ca nu este adevarat! Este in stare critica dar este in viata. Acum am primit cert confirmarea!", a transmis Raed Arafat.