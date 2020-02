RAED ARAFAT: Informatii oficiale despre primul caz de coronavirus din Romania

Victor Costache, ministrul Sanatatii, si secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, au tinut o conferinta de presa in cadrul careia au vorbit despre primul pacient depistat cu coronavirus in Romania. Barbatul va fi transportat in cursul acestei nopti la Bucuresti, la Institutul Matei Bals. Familia acestuia este in carantina la domiciliu.

Informatii oficiale despre primul caz de coronavirus din Romania

“Suntem din pacate in situatia sa va anuntam ca, in urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in legatura cu cetateanul italian, avem primul caz infectat cu COVID-19 de pe teritoriul Romaniei. Imediat ce va ajunge la Bucuresti va intra in schema de tratament si speram sa avem rezultate bune. Pacientul este in stare buna, nu manifesta simptome si nu trebuie sa ne alarmam. Mai avem in lucru 33 de teste si va vom comunica rezultatele imediat ce va fi posibil.”, a declarat Victor Costache, ministrul Sanatatii.

In acest moment pacientul este asimptomatic, insa acest lucru se poate schimba de la o ora la alta, conform spuselor lui Raed Arafat.

“Pacientul nu prezinta febra, tuse, alte simptome la acest moment. Totusi, faptul ca este un test pozitiv, inseamna ca el trebuie sa fie transportat la spital si internat.”, a adaugat Raed Arafat. Un echipaj de la ISU Dolj si un echipaj SMURD vor pleca pentru preluarea pacientului de la domiciliu. Acesta va fi transportat la Institutul Matei Bals.

Toata familia romanului este in carantina in acest moment. Nu au voie sub nicio forma sa paraseasca domiciliul, li se vor asigura toate cele necesare dar nu vor putea iesi din casa. In familia romanului nu sunt copii, dar sunt persoane in varsta.

“In casa mai sunt 7 persoane si toate au iesit negativ la test, dar toate cele 7 persoane vor ramane la domiciliu, la izolare, sub paza, nu vor putea sa plece din casa cel putin cele 14 zile de carantina dupa care vor fi testati. In cazul in care la unul din cei 7 apar simptome, persoana se testeaza si daca este pozitiva va fi transportata la spital.”, a mai completat Arafat.

Potrivit lui Arafat, transportul se va face in conditii de siguranta. “Bolnavul trebuie sa ajunga corect si in siguranta la Bucuresti, avand in vedere ca este in stare buna. Se respecta o procedura completa. Masina va fi dezinfectata dupa ce va ajunge pacientul la Matei Bals. “, a mai adaugat Arafat.

