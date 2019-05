Raed Arafat, intalnire cu reprezentantii ANM pe tema avertizarilor Ro-Alert: Mai bine alertam o data in plus

Raed Arafat 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a anuntat ca maine va avea loc o intalnire cu reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru a discuta posibilitatea ca populatia sa fie alertata prin sistemul Ro-Alert cu privire la fenomene meteorologice periculoase, de genul tornadei care a avut loc in judetul Calarasi. ”Mai bine alertam o data in plus, decat sa alertam o data in minus”, a spus Arafat care a explicat ca sistemul nu interpreteaza datele meteorologice, ci transmite avertizari, doar in masura in care este actionat in acest sens de dispecer. Raed Arafat explica de ce sistemul RO-ALERT nu a anuntat tornada din Calarasi ...