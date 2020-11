Raed Arafat: "La acest moment ne asteptam sa continue cresterea numarului cazurilor de COVID-19"

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus vineri, 6 noiembrie 2020, ca nu se asteapta la o scadere a numarului de infectari cu noul coronavirus in perioada imediat urmatoare si anunta ca in localitatile cu un indice ridicat de infectare pot fi implementate si alte masuri decat cele adoptate de Guvern in sedinta de joi.