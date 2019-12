Raed Arafat, la Antena 3, despre demiterea sa din fruntea DSU

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat duminică, la Antena 3, că sunt numeroase atacuri la adresa sa.„Sunt atacuri continue cu mesaje prestabilite. Noi, situațiile de urgență și doctorul Arafat, am fost supuși unui astfel de atac de foarte mult timp.Sunt mesaje care apar de către unele persoane, dar sunt coordonate. Mesaje precum: „e de prea mult timp, este bătrân, trebuie să vină tinerii”.„Acum avem un sistem controlat ca și costuri, calitativ acceptabil. Nu este perfect, mai lucrăm pe el, pe îmbunătățirea calitativă”, a mai spus Arafat.Întrebat cine are interes să distrugă sistemul, Raed Arafat a declarat că sunt companii din România dar și din afara țării.„E un asalt în ultima perioadă. Nu mă las pentru că au avut încredere în mine foarte mulți oameni. Eu n-am construit sistemul singur. Să vin eu să spun că am plecat este cea mai mare trădare. Dacă vine altul să îmi spună să plec e altă treabă!”, a încheiat el.