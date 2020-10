Raed Arafat: “Lupta cu COVID-19, din pacate, am pierdut-o”. Ce masuri vor fi luate in București la o rata de peste 3 la mie

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat că lupta cu COVID a fost pierdută în Capitală şi spune că, în aceste condiţii, “este foarte clar” că se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori în Bucureşti. Când indicele va ajunge la 3, restaurantele, cinematografele […] The post Raed Arafat: “Lupta cu COVID-19, din păcate, am pierdut-o”. Ce măsuri vor fi luate în București la o rată de peste 3 la mie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.