Raed Arafat, mesaj catre romanii care au iesit sambata la plimbare

Secretarul de stat Raed Arafat a transmis un mesaj catre toti romanii care au iesit sambata la plimbare in parcuri sau la gratare.

Secretarul de stat Raed Arafat a reactionat sambata, dupa ce oamenii au iesit in numar mare la plimbare in parcuri sau la gratar, in imprejurimile Bucurestiului, in pofida recomandarilor facute in contextul pandemiei de coronavirus, precizand ca ramanerea acasa este extrem de importanta, iar virusul poate fi evitat numai prin izolare si distantare sociala.

”Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa. In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta. Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati. Acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

El recomanda din nou sa fie evitata expunerea persoanelor varstince din famili la acest risc, printr-un comportament responsabil.

